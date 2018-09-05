Москва, 5 сентября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. За последние полтора месяца около 590 тысяч граждан России обратились в ЦИК РФ с просьбой прикрепить их к участкам не по месту регистрации, а по месту их фактического нахождения. Об этом 5 сентября в рамках заседания Центральной избирательной комиссии заявил её зампред Николай Булаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме того, он рассказал, что соответствующие заявления в ЦИК поступают с интенсивностью десять тысяч в час, и сегодня (5 сентября) число таких обращений превысит 600 тысяч.

Отметим также, что, по словам Булаева, а прошлом, 2017, году таких заявлений в ЦИК было подано чуть более 200 тысяч, а в 2018 году, во время президентских выборов, почти 90% граждан, написавших такие заявления, приняли участие в выборах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября выбирают семь депутатов Госдумы (двух — в Саратовской области, по одному в Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях), глав Москвы, Якутии, Хакасии, Алтайского края, Красноярского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Владимирской области, Воронежской области, Ивановской области, Кемеровской области, Магаданской области, Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской области, Орловской области, Псковской области, Самарской области, Чукотского АО. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы 16 законодательных собраний субъектов РФ, и 4 глав и 12 парламентов административных центров субъектов РФ.