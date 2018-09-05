Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 5 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 20:00 (время московское).

Также слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/608