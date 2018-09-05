В Киеве процветает нацизм: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Спикер Рады попадёт под статью за слова о Гитлере;
- Известно место закладки бомбы, убившей главу ДНР;
- Проблема сиротства в России гораздо глубже;
- Омские аграрии из-за непогоды не справляются с уборкой урожая;
- Минкульт запретил прокат фильма «Похищенные сокровища Европы».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 20:00 (время московское).
Также слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/608