Токио, 5 сентября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Правительство Японии эвакуирует около одного миллиона граждан из-за тайфуна «Джеби», сообщает индонезийское информагентство Sindonews.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Порыв ветра

Слово «джеби» в переводе с корейского языка означает «проглотить». Тайфун стал самым сильным за последние 25 лет.

Более 700 рейсов, как внутренних, так и международных, были отменены, поскольку скорость ветра достигала 216 км в час. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Кансай в Осаке затоплена. Высокоскоростные поезда отменены.

Торговые центры и популярные туристические места в Японии, особенно в Осаке и Токио закрыты, как и Киотский зоопарк, Киотоский аквариум и дворец Нидзё.

Японское министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что 177 тыс. домов остались без электричества.

Издание отмечает, что уведомления об эвакуации были выданы жителям районов Осака, Киото, Нара, Хёго, Кагава, Эхиме и Вакаяма. В Японии порядок эвакуации не является строгим, поэтому многие люди остаются в своих домах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел экстренное заседание, на котором обсуждались вопросы подготовки и эвакуации жителей.

«Я прошу японцев обезопасить себя и немедленно эвакуироваться, если их район входит в опасную зону», — заявил премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии от тайфуна «Джеби» погибли 10 человек и еще около 300 получили ранения.