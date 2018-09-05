Махачкала, 5 сентября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Встретившись с врио главы региона Владимиром Васильевым, они обсудили результаты антикоррупционных мероприятий в регионе, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе СКР.

Дело №

В ходе встречи речь шла об уголовных делах в отношении бывших членов правительства Дагестана. Бастрыкин заверил, что работа по поддержанию правопорядка и безопасности граждан будет продолжена. Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Следственных органов и властей Дагестана в борьбе с преступностью на территории республики.

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Напомним, с начала 2018 года в Дагестане идет широкомасштабная антикоррупционная кампания. Под следствием оказались ряд высокопоставленных лиц республики, в том числе глава правительства Абдусамад Гамидов. Были выявлены многомиллионные хищения из бюджета. Как доложил врио главы региона на недавней встрече с президентом РФ, всего были отстранены от должностей более 200 должностных лиц.

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