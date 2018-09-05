Москва, 5 сентября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с прекращением уголовного дела о фальсификациях на выборах в Государственную думу РФ в 2016 году в Воронежской области. Об этом было заявлено на заседании ЦИК 5 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дело прекращено, поскольку следствие не увидело признаков фальсификации на выборах, стало известно ранее.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

«Меня очень расстроила весть из Воронежской области, что следственный комитет закрыл давнее уголовное дело о злоупотреблении на выборах. Центральная избирательная комиссия настаивает, что злоупотребление в единый день голосования в сентябре 2016 года было, мы проводили тщательную проверку. Мы считаем, что там была очевидная, наглая, циничная фальсификация. Поэтому мы добились ухода председателя субъектной избирательной комиссии», — заявила председатель Центризбиркома Элла Панфилова.

Она добавила, что ЦИК имеет «достаточно оснований», чтобы обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием тщательной проверки, подчеркнув, что «дело замылили».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 2016 года региональный список партии «Справедливая Россия» от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье, которые были приписаны к Воронежской области. Вскрылись нарушения через несколько дней, после чего многолетний председатель областной избирательной комиссии Владимир Селянин покинул пост. В январе 2017 года СУ СКР по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями на выборах. Однако 3 сентября стало известно, что дело закрыли: следствие признало, что выявленные нарушения стали следствием технической ошибки.