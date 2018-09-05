Москва, 5 сентября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Когда заявляется, что сегодня в России якобы достигнут самый низкий показатель числа детей, оставшихся без опеки родителей, — это чистой воды манипуляция, считает председатель Пермского Регионального совета Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армена Попова сообщила, что в федеральном банке данных России о детях-сиротах по состоянию на 1 сентября текущего года числится менее 48 тыс. ребят, что является самым низким показателем за всю новейшую историю страны.

Как недавно заявила член комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Попова, в России сейчас спутаны понятия «родители» и «приёмные родители». Попова подчеркнула, что «приёмная семья» сегодня в России — это форма возмездной опеки над детьми, и взрослые в данном случае, если называть вещи своими именами — это не родители, а опекуны. Сенатор пояснила, что сегодня в Семейный кодекс РФ готовятся соответствующие поправки. И когда заявляется, что сегодня в России якобы достигнут самый низкий показатель детей, оставшихся без опеки родителей — это чистой воды манипуляция и пропагандистский ход.

Обратите внимание на следующий момент — критерием благополучия почему-то становится количество детей в банке данных о детях-сиротах. Нам заявляют — детей в нём стало меньше! Но дело в том, что, во-первых, туда попадают дети, которых не устроили под опеку в течение месяца (в соответствии со ст. 122 СК РФ), а во-вторых, если ребёнок попал под опеку, то его анкета выводится из этого банка.

Всем же понятно — настоящая задача общества заключается в том, чтобы было меньше детей, оставшихся без родителей (родных или усыновителей). То есть должно уменьшаться не только количество детей в банке данных о детях-сиротах, но и количество детей, устроенных под возмездную опеку в «приёмные семьи». Вот в таком случае это и будет настоящей борьбой с сиротством.

Но судя по таким победным высказываниям, чиновники свою задачу видят в следующем: главное, чтобы в «приёмных семьях» детей было больше, чем в детских домах. Но вы задумайтесь (специально доведу эту мысль до абсурда) — если детей начать быстро раздавать в опекунские «семьи», то их количество в банке данных уменьшится вообще до нуля!» И что, это будет победа над сиротством?

То есть проблема вовсе не решена, но считается, что она решена, а почему? А потому, что проблемой называется только объём не розданных под опеку и не устроенных детей, тот самый объём банка данных. В этом и заключается манипуляция.

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