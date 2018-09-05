В Выборге нашли древний кирпич с полем для загадочной игры
Выборг, Ленинградская область, 5 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Очередная археологическая находка сделана при раскопках в средневековом Выборгском замке. Найден кирпич XVI века, на котором было нарисовано поле для неизвестной настольной игры, наподобие нардов или шашек, но более напоминающей восточную игру го.
Как сообщили ИА REGNUM в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), особенно интересен тот факт, что игровое поле выполнено не из дерева, как было принято в Средние века, а из кирпича, что само по себе редкость.
«Вероятнее всего, речь идет о старинной игре «Мельница», которая известна
Любопытно, что сама игра была не просто развлечением, а товаром, который имел хождение в городах северо-западной Руси — Великом Новгороде, Ладоге и других.
Игрой находки археологов в Выборге не ограничились. В ходе изучения фундамента Комендантского дома, расположенного у входа в Выборгский замок, было найдено помещение оружейного склада или порохового погреба, относящееся
Как сообщалось, в Выборгском замке недавно нашли начало подземного хода из башни XVI века.
Выборгский замок основан в 1293 году. Выборгская экспедиция ИИМК РАН выполняет в замке археологические исследования в рамках проекта реставрации федерального памятника на средства, выделенные Министерством культуры РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и Всемирным банком (МБРР).