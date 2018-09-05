Выборг, Ленинградская область, 5 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Очередная археологическая находка сделана при раскопках в средневековом Выборгском замке. Найден кирпич XVI века, на котором было нарисовано поле для неизвестной настольной игры, наподобие нардов или шашек, но более напоминающей восточную игру го.

ИА REGNUM Выборгский замок

Как сообщили ИА REGNUM в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), особенно интересен тот факт, что игровое поле выполнено не из дерева, как было принято в Средние века, а из кирпича, что само по себе редкость.

«Вероятнее всего, речь идет о старинной игре «Мельница», которая известна с IX—X века, она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу <…> Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках», — объяснил Александр Смирнов, заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН.

Любопытно, что сама игра была не просто развлечением, а товаром, который имел хождение в городах северо-западной Руси — Великом Новгороде, Ладоге и других.

ИИМК РАН Кирпич с полем для игры

Игрой находки археологов в Выборге не ограничились. В ходе изучения фундамента Комендантского дома, расположенного у входа в Выборгский замок, было найдено помещение оружейного склада или порохового погреба, относящееся к XVI—XVII векам. Объект полностью раскопан, решается вопрос о методах его консервации, реставрации и музеефикации.

Как сообщалось, в Выборгском замке недавно нашли начало подземного хода из башни XVI века.

Выборгский замок основан в 1293 году. Выборгская экспедиция ИИМК РАН выполняет в замке археологические исследования в рамках проекта реставрации федерального памятника на средства, выделенные Министерством культуры РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и Всемирным банком (МБРР).