Москва, 5 сентября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Международная электронная торговая площадка JOOM запускает третью федеральную рекламную кампанию на ведущих телеканалах России. С 3 сентября в эфир вышли новые ролики, призванные бороться с заблуждениями потребителей о настоящей цене товаров в магазинах и о возможности сэкономить при покупке этих товаров на JOOM до 90 процентов стоимости.

JOOM Фрагмент видеоролика третьей федеральной рекламной компании международной электронной торговой площадки JOOM

На текущий момент JOOM открывает покупателям доступ к миллионам наименований, и среди них — больше количество товаров, которые можно приобрести и в обычных магазинах. При этом, отметили в компании, разница в цене на JOOM и в офлайне может быть многократной. В рамках нового рекламного флайта были созданы два 20-секундных видеоролика, в креативной форме обыгрывающих ситуацию, когда ничего не подозревающий покупатель становится жертвой ценовых манипуляций перекупщиков.

«Несмотря на то, что JOOM находится в очень агрессивной конкурентной среде, к настоящему моменту нам удалось спозиционировать JOOM как особенное — модное, современное, желанное — место для покупок, — рассказал маркетинг-директор JOOM Максим Михайлов. — Без сомнения, это произошло как благодаря работе нашей команды с продуктом, так и высоким требованиям, предъявляемым к качеству рекламной коммуникации. Наша следующая задача — еще более интересная: помочь покупателям понять, что при покупке в магазинах они часто переплачивают. А эти деньги можно было бы потратить на что-то другое: путешествия, образование, здоровье и т.д.».

Избежать излишних расходов персонажам новых роликов — султану и королеве — помогают спутницы: султану за чрезмерные траты достается от жены, а королеву «одергивает» ее служанка. Заканчиваются истории тем, что герои узнают, что те же самые товары можно было приобрести с многократной выгодой на JOOM.

«Как показывает наша практика, самые эффективные работы — те, которые описывают простую человеческую психологию, — пояснил креативный директор агентства miguelivanov.com, создавшего рекламные ролики Мигель Иванов. — Потребитель, который пришел в магазин с целью потратить деньги, чувствует себя богачом независимо от суммы, находящейся на текущий момент в его кармане. И тратит соответственно: не думая о том, что переплачивает в два, три или даже несколько раз. Поэтому центральными образами всего пула рекламных роликов стали королева и султан. Они тратят деньги без счета и в итоге в современном мире выглядят довольно глупо».

Первая версия приложения JOOM была запущена летом 2016 года. В 2017 году амбициозный проект привлек более $20 млн инвестиций, открыл свои первые зарубежные филиалы и начал активно рекламироваться. Лавинообразный рост скачиваний мобильного приложения и знания марки показал высокую рентабельность вложений в ТВ-рекламу.