Москва, 5 сентября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проводит тренировки в полном составе перед матчем Лиги наций с Турцией. Об этом 5 сентября сообщает «Чемпионат».

Soccer.ru Сборная России по футболу

Матч с Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне. Игра пройдёт в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций. Соревнование связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы и даёт дополнительную возможность выхода в финальную стадию.

После матча с Турцией команда Станислава Черчесова проведёт товарищескую игру с Чехией. Матч состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными России и Турции обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашом.