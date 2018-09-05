Ярославль, 5 сентября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославле фонд Анатолия Лисицына планирует возвести часовню в память о погибших в Первой мировой войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эскиз был представлен 5 сентября на заседании Градостроительного совета Ярославля.

Скриншот презентации на Градостроительном совете Ярославля Эскиз размещения часовни

Часовню планируется поставить в центре сквера на площади Подвойского около Московского вокзала. Именно с этого вокзала (тогда станция «Ярославль» Московско-Ярославской железной дороги) отправлялись поезда с солдатами на фронт, сюда же прибывали эшелоны с ранеными.

Строительство часовни во имя Георгия Победоносца хотят приурочить к 100-летию окончания Первой мировой, об этом будут свидетельствовать даты на фасадах «1918−2018». Автор проекта — известный ярославский архитектор-реставратор Александр Рыбников.