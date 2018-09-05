Рыбинск, Ярославская область, 5 сентября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославской области родители двух подростков, разгромивших облицовочную плитку на Волжской набережной, возместят материальный ущерб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ribinsk.ru Разгромленная плитка

Неделю назад двое подростков сбили и раскололи гранитную облицовочную плитку на двух смотровых площадках. Власти Рыбинска оценили ущерб, нанесенный вандалами, в 700 тысяч рублей. Теперь родителям предстоит выплатить эту немаленькую сумму.

Акт вандализма произошел рано утром. Действия хулиганов заметил прохожий и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух школьников, которые дали признательные показания.

«Составлена смета, где определен ущерб и затраты на восстановление. Ущерб по двум площадкам составил 282 тысячи рублей, еще 420 тысяч потребуется на восстановительные работы. Данные по ущербу мы направим в полицию для приобщения к материалам проверки, сумму за восстановление будем взыскивать через суд», — рассказал заместитель главы по безопасности Алексей Старухин.

Так как подросткам 12 и 14 лет, ответственность за них несут родители, которым предстоит теперь выплатить за детские шалости более 700 тысяч рублей. Можно предположить, что, выплатив эту весьма существенную сумму, они будут более внимательно относиться к воспитанию своих детей.