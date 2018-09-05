Село Волчиха, Алтайский край, 5 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Прокладка трубопровода по улице Ветеранов в селе Волчиха (районный центр Алтайского края) помогла выявить братскую могилу с человеческими костями. Как пояснила сегодня, 5 сентября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, находка обнаружилась на глубине около трёх метров, в настоящее время проводится доследственная проверка.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Массовое захоронение найдено в Волчихе

«Предположительно, место захоронения является достаточно давним», — отмечают следователи.

Более точно об этом можно будет судить после назначенных генетических экспертиз, которые помогут установить давность костных останков, а также медико-криминалистических экспертиз на наличие возможных повреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно массовое людское захоронение было обнаружено в исторической части Барнаула весной 2016 года. На некоторых черепах четко просматривались пулевые отверстия. Прибывшие на место правоохранители не исключили, что таким образом в 30-х годах разделались со священниками.

На аналогичную страшную находку случилось наткнуться строителям в Индустриальном районе Барнаула 10 октября 2009 года: братскую могилу обнаружили в оврагах за торговым центром «Европа». В глиняном карьере на небольшой площади нашли 22 черепа и кости человеческих скелетов.