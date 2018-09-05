Барнаул, 5 сентября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Рекордное снижение числа детей в российских учреждениях для сирот обусловлено совокупностью факторов, полагает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя информацию о значительном снижении количества сирот в России, она, в частности, отметила:

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Безусловно, нельзя не отметить целенаправленную политику государства по развитию форм семейного устройства детей. В данном случае, по моему мнению, преследуется как социальная цель — обеспечить ребенка семьей, так и финансовая — сокращение государственных расходов на содержание детей-сирот.

Усилена работа по предотвращению отказов от новорожденных. Лишать родительских прав стали значительно реже. В связи с тем, что эта тенденция проявила себя равномерно по всей стране, осмелюсь предположить, что вызвана она определенной негласной установкой органам опеки — «не плодить» сирот.

Нельзя сбрасывать и демографический фактор. Ситуация в России характеризуется депопуляцией. Население стареет. С 2000 года естественный прирост населения имеет отрицательное значение все годы, кроме периода 2012−2014».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве просвещения Армена Попова, сообщили о том, что по состоянию на 1 сентября 2018 года в федеральном банке данных России о детях-сиротах числится менее 48 тыс. ребят, что является самым низким показателем за всю новейшую историю страны. За последние 10 лет количество воспитанников в детских домах уменьшилось на 67,8 тыс. детей.