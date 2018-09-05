Ярославль, 5 сентября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Продолжением гуманитарных инициатив Ярославского государственного университета (ЯрГУ) им. П. Г. Демидова стало создание в Ярославле общества русской словесности, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

Ярославский государственный университет

Отмечается, общественная организация была учреждена в августе 2018 года при содействии ректора ЯрГУ Александра Русакова. Деятельность общественной организации будет направлена на поддержку социокультурных и образовательных проектов региона.

«Ярославское общество русской словесности в своей деятельности будет руководствоваться рекомендациями Всероссийской Ассоциации «Общества русской словесности». Но, безусловно, у «Ярославского общества русской словесности» есть своя просветительская и социокультурная миссия, свои цели и задачи», — пояснили в вузе.

В качестве своих задач создатели общества указали продвижение обучения языку, речи и медиаграмотности, помощь в подготовке и редактировании текстов, реализацию проектов литературного и языкового регионоведения с развивающей и воспитательной направленностью. При этом в обществе планируют развивать социальное направление работы — проводить в регионе грантовые мероприятия и конкурсы, заниматься проектами гуманитарной тематики, проводить круглые столов о языковой политике.

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