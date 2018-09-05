Москва, 5 сентября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Законопроект о накопительной ипотеке может быть внесен на рассмотрение российского парламента уже текущей осенью. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По его словам, новый финансовый инструмент будет стимулировать граждан России делать жилищные накопления.

«Накопительная ипотека будет побуждать население со средним доходом к сберегательной активности и даст ускорение роста всей экономики, поскольку стимулирует развитие строительной отрасли», — цитирует издание слова Аксакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики Российской гильдии риелторов на основе анализа макроэкономических показателей по итогам первой половины 2018 года сделали вывод, что в России может наступить кризис невозврата ипотечных кредитов. Отмечается, что реальные доходы граждан РФ продолжают снижаться, а на фоне уменьшения роста доходов количество взятых ипотечных кредитов растёт рекордными темпами.

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