Воронеж, 9 сентября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Выборы губернатора Воронежской области проходят в регионе в единый день голосования, 9 сентября. В 08:00 открылись все избирательные участки, которые будут работать до 20:00, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего на территории региона открыто 1739 участковых избирательных комиссий, также действует 39 территориальных избирательных комиссий. По данным на 1 июня, в регионе участие в выборах могут принять 1 млн 859 тыс. 725 жителей.

Bychkov Denis Здание управления ЮВЖД в Воронеже

На пост губернатора Воронежской области претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

Кроме того, в регионе проходит еще 70 избирательных кампаний муниципального уровня, в том числе, например, выборы депутатов райсоветов в Калачеевском, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Россошанском, Семилукском, Таловском районах области, а также депутатов советов городов Калач, Острогожск, Эртиль, в Павловске жителям предстоит выбрать главу городского поселения. В общей сложности в регионе по итогам выборов будет замещено 496 мандатов, в выборах участвуют около 1,6 тыс. кандидатов.

В последний раз выборы главы региона проходили в 2014 году. Явка тогда составила 56,21%.