Иркутск, 5 сентября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В районе посёлка Листвянка (Иркутска область) 4 сентября очевидцы обнаружили на озере Байкал нефтяное пятно.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Чтобы проверить информацию, в указанное место выезжали специалисты Байкальского управления Росприроднадзора.

«Специалисты выехали на место нефтяного пятна, визуально осмотрели его и задокументировали. Сейчас идёт интерпретация результатов», — цитирует 5 сентябряIrkutskmedia.ruруководителя Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрия Петрова.

Между тем, как передаёт «Интерфакс», по предварительным данным, источником загрязнения стали подсланевые воды, которые кто-то случайно или намеренно слил с одного из кораблей.

Размер пятна определить пока не удалось.

Напомним, подсланевыми водами называются воды, скапливающиеся в судах во время их эксплуатации, на самом дне трюма под «сланями».