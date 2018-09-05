США, 5 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин вошёл в сферу интересов клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает The Fourth Period.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

По информации издания, Панарин находится в приоритете для руководства «Айлендерс» по усилению команды. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании игрока в качестве свободного агента.

Напомним, у Панарина заключен контракт с «Коламбусом» до конца сезона 2018/19. «Коламбус» рассматривал возможность обмена Панарина из-за того, что тот отказался продлевать контракт с клубом.

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