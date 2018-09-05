Москва, 5 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 5 сентября, становится довольно противоречивым днем в оценке стоимости нефти, поскольку на два основных сорта и места их добычи влияют разнонаправленные факторы. Можно отметить, что котировки на нефть из Западного полушария оказались под давлением новостей об урагане в Мексиканском заливе. Серьезное снижение уровня добычи сегодня повышает спрос на этот сорт нефти и толкает цены вверх, на них даже сильно не влияет объем добычи на «земле» и рост запасов в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В то же время, страны ОПЕК повысили свою нефтедобычу в августе на 420 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с начала года 32,74 млн баррелей, согласно предыдущих договоренностей. Иранские квоты хотят получить другие игроки и наращивание добычи ведется с целью получение более крупной ниши на рынке ресурсов. Можно отметить, что добыча увеличилась не только в Саудовской Аравии, России и ОАЭ, но подключилась и Ливия. Поэтому нефть, в том числе и российская, немного снижается на глобальном рынке.

«В итоге, котировки снижаются второй день подряд, и останутся в ближайшее время на уровне $77,50 за баррель. Увеличение добычи и стабильность рынка в Европейском регионе при плановом уровне роста запасов углеводородов к зиме постепенно понижают цены до приемлемых, как потребителям, так и производителям», — отметил эксперт.

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