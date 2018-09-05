Москва, 5 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, с начала торгового дня российский рубль показывает смешанную динамику. Учитывая начало сезона деловой активности, отсутствие в последние дни радикальной экономической информации со стороны статистических ведомств, что было бы поводом для уверенных действий спекулянтов — российская валюта может продолжить постепенную девальвацию, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Для валютного рынка важны настроения в мире по доллару США, а также информация относительно отношений Америки и Китая, как основных оппонентов в торговой и валютной войнах 2018 года. Любая риторика на протяжении дня относительно предстоящих действий этих оппонентов может служить поводом для распродаж по российскому рублю, как валюте развивающейся страны.

«Кроме того, фактором давления выступит вчерашний откат нефти почти с уровня $80 за баррель к отметке $76,80. Сильные распродажи на рынке энергоресурсов не станут поддержкой рублю, но и не станут причиной сильных распродаж. Это всего лишь один из факторов влияния. Стоит вспомнить, что последний рост цены никак не поддерживал рубль, потому и распродаж ждать не стоит», — полагает эксперт.

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