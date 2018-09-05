Москва, 5 сентября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Для улучшения положения российских наёмных работников следует расширять права профсоюзов, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу другого депутата — Виталия Милонова («Единая Россия»), предложившего ввести в РФ четырёхдневную рабочую неделю вместо нынешней пятидневной.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Толпа безработных

«Не надо ничего придумывать, — заметил Шеин. — Должны быть вдумчивые и понимаемые расчёты: сколько людей сегодняшний рынок труда может вынести, и какие тенденции есть на этом рынке труда. Всё это высчитывается. Это не бином Ньютона, и эти расчёты несложные. Если мы, к примеру, возьмём картину за последние годы, то увидим, что с 2011 года число рабочих мест в РФ уменьшилось на 4,7 млн человек. Если тенденция продолжится (а с чего бы ей не продолжаться?), то к 2025 году количество рабочих мест в стране станет меньше ещё примерно на 5 млн. Вот эти вещи должны осмысливаться».

При этом бизнес в стране, как считает Шеин, ведёт себя невменяемым образом.

«Мы наблюдаем классические сверхурочные, вызов сотрудников на работу по субботам, ну, а в сегменте неофициальной занятости вообще происходит превращение людей в рабов без отпусков и нормального графика труда, — констатировал Шеин. — Людей воспринимают как лимон, который надо выжать до последней капли».

Шеин подчеркнул, что самое главное — это расширение прав работников за счёт сокращения прав бизнеса на обращение с этими работниками.

«Надо расширять права профсоюзов, надо возвращать реальное право на забастовку, — призвал депутат. — Надо давать гарантии от увольнений для профсоюзных активистов и, конечно, сокращать зону срочных контрактов. Должны быть содержательные меры».

Напомним, что в беседе с корреспондентом агентства городских новостей «Москва» депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что сокращение рабочей недели с пяти до четырёх дней положительно повлияет на производительность труда и в целом на экономику РФ.

По словам Милонова, «то, что у нас делается за пять рабочих дней, можно сделать за четыре», а иногда требуется и вовсе три дня «при должном уровне оптимизации».

Отметим также, что ранее, как сообщало ИА REGNUM, Милонов призвал отменить шестидневную учебную неделю во всех школах России.