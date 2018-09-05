Барнаул, 5 сентября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Предложение Росалкогольрегулирования и участников пивоваренного рынка о введении минимальной розничной цены на пиво направлено на борьбу с недобросовестными производителями пива, считает директор по стратегии ОАО«Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

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«В правительстве уже давно такие идеи рассматриваются, а мы, как ответственные участники рынка, конечно. их поддерживаем. Потому что на рынке присутствуют недобросовестные производители пива, которые нарушают закон, не выплачивают акциз и тем самым могут установить очень низкие цены, с которыми нам — крупным производителям, региональным и транснациональным компаниям — тяжело конкурировать.

Единственное, что здесь много нюансов, которые бы следовало учесть законодателям. Например, понятно, что при установлении минимальной цены на пиво недобросовестные участники будут продавать свой продукт не ниже данной цены, но при этом устанавливать скидки или акции на постоянной основе. Соответственно, цена будет низкая».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин известил о том, что собирается обсудить с Минфином предложение об установлении минимальной розничной цены на пиво. В свою очередь, в Министерстве финансов считают, что вопрос этот можно обсудить, но инструменты маркировки пивоваренной продукции и установления на неё минимальной розничной цены пока ещё недостаточно проработаны.