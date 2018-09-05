Кардрона, Новая Зеландия, 5 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. На юниорском чемпионате мира по сноуборду победителями стали спортсмены из России Дмитрий Логинов и Милена Быкова.

Российский сноубордист

Логинов и Быкова стали чемпионами в параллельном гигантском слаломе. Кроме того, серебро выиграл Дмитрий Карлагачев, а бронзу взяли Илья Витюгов и Мария Валова.

Отметим, чемпионат мира среди юниоров по сноуборду проходит в Кардроне, Новая Зеландия.

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