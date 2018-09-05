Ярославль, 5 сентября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. По итогам августа «Комета», сделанная на рыбинском заводе «Вымпел» в Ярославской области, перевезла 12 772 пассажира. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил губернатор ярославской области Дмитрий Миронов.

Судостроительный завод «Вымпел» «Комета»

Всего было выполнено 112 рейсов по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. «Комета» не ходила лишь при волне выше 2,5 метров, в августе из запланированных 124 рейсов было отменено 12.

«Спрос в течение всего августа наблюдался на очень высоком уровне и показатель средней загрузки всех рейсов на уровне 99% подтверждает это. При этом необходимо отметить, что билеты по тарифу «Комфорт» раскупаются в первую очередь. В первые дни сентября билеты также активно продаются, и мы надеемся, что наши потенциальные клиенты будут с удовольствием пользоваться услугами Кометы в течение всего месяца» — отметил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Доволен сотрудничеством с Крымом и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В следующем году судостроительный завод «Вымпел» планирует спустить на воду еще две «Кометы», которые также будут работать на Черном море», — сообщил Дмитрий Миронов.

В августе работу судна могла наблюдать и официальная делегация Ярославской области, побывавшая в Крыму с рабочим визитом.