Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону не оставляют попыток вернуть территорию рынка «Восточный», расположенного на площади 16 тыс. квадратных метров. Как следует из информации, размещённой в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, департамент имущественно-земельных отношений города-миллионника обжаловал решение по иску к ООО «Темерник».

Оноре Домье. Защитник

ИА REGNUM напоминает, что департамент ранее обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО «Темерник» о расторжении договора аренды земельного участка, заключённого на 49 лет. По решению суда ведомству в удовлетворении искового заявления было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года на рынке «Темерник», известном ещё как «Восточный», произошёл крупный пожар. Огнеборцы пытались потушить пламя 12 часов. Стражи порядка нашли источник возгорания. По подозрению в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности были задержаны двое рабочих, укреплявшие контейнер терминала оплаты сотовой связи с помощью сварочного аппарата.

Продавцы, комментировавшие инцидент, заявляли об умышленном поджоге. По их информации, на месте торговых точек власти хотят построить жилой комплекс или торговый центр.