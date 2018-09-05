Челябинск, 5 сентября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В Челябинской области временно закрыты стационар и поликлиника Катав-Ивановского района. Они были повреждены из-за прошедшего ночью землетрясения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Повреждённый фундамент

Эвакуированы 72 пациента, среди которых 28 детей. Часть граждан выписали. Остальные были переведены в больницу Усть-Катава.

Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Эпицентр оказался на территории Катав-Ивановского района. Сила подземных толчков достигала 5,5 баллов.

Подземные толчки ощущали жители и Башкирии, и Свердловской области.