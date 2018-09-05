Москва, 5 сентября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Почти сенсационное заявление руководителя ЦБ РФ России Эльвиры Набиуллиной не вызывает удивления. Оно сделано именно в преддверии принятия решения по ставке, чтобы дать финансовым рынкам какие-либо ориентиры. Хотя ориентиры достаточно туманные, но с очень высокой вероятностью ключевая ставка на заседании 14 сентября повышена не будет. С гораздо более высокой вероятностью можно ожидать, что она опять останется без изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Можно выделить три главных аргумента в пользу такого сценария. Во-первых, ставка, скорее всего, останется без изменений, потому что темпы роста индекса потребительских цен пока не слишком высоки, чтобы ожидать их выхода из-под контроля, а вопрос о темпах инфляции является ключевым в принятии решения по процентной ставке не только для ЦБ РФ, но и для всех центральных банков мира. Так, в России за июль годовая инфляция составляла только 2,5%, то есть цены растут, но пока умеренно. А цены на бензин в июле, по данным Росстата, даже немного снизились (на 0,2%). По итогам августа вряд ли можно будет увидеть более высокие темпы роста инфляции, даже несмотря на то, что к концу месяца цены на бензин на АЗС опять плавно поползли наверх. Так что рост инфляции для российской экономики пока не критичен», — считает эксперт.

Во-вторых, вопрос о стимулировании экономического роста и обеспечения населения доступными кредитами на жилье до сих пор актуален. Более того, такая задача была поставлена президентом России в майском указе. А ужесточение монетарной политики сделает кредиты более дорогими, и вопрос о стимулировании роста экономики опять придется отложить на потом.

В-третьих, даже глобальные рейтинговые агентства, например, Fitch, отмечают, что у экономики России есть запас прочности в условиях ужесточения санкций США, а цены на нефть остаются высокими, и российский бюджет получает дополнительные доходы. Таким образом, повышения ключевой ставки в ближайшее время ждать не стоит. Не исключено, что в декабре, на заключительном заседании в 2018 году, совет директоров Центробанка РФ может принять такое решение, но к этому решению его подтолкнут разве что очень серьезные внешние вызовы, такие, как принятие Конгрессом США закона, ужесточающего санкции против российского госдолга. Но вероятность одобрения этого закона мы считаем очень небольшой. А значит, скорее всего, 2018 год завершится с процентной ставкой на текущем уровне в 7,25%.

«Заявление главы Центробанка было сигналом для рынков не столько о том, что денежно-кредитная политика будет изменена, сколько о том, что дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году ждать не следует. Рубль на это заявление отреагировал противоречиво — падением на 1% к доллару и одновременным небольшим ростом к евро. В ближайшее время можно ожидать, что рубль останется в коридоре 67−69 рублей за доллар США и 78−79 рублей за евро», — полагает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM , 4 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина на X Глобальном форуме «Альянса за финансовую доступность» сделала важное заявление относительно будущей денежно-кредитной политики в России. По ее словам, «появились некоторые факторы», позволяющие ЦБ РФ обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки. В то же время, как считает глава ЦБ РФ, имеется значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на существующем уровне.

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