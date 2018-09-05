Москва, 5 сентября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Вопрос введения минимальной розничной цены на пиво, о котором попросили участники пивоваренного рынка, имеет коррупционную составляющую, считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина обсудить этот вопрос с Минфином, он, в частности, отметил:

Винсент Ван Гог. Пивные кружки. 1885

«В рыночной экономике любое государственное вмешательство в регулирование цен — это площадка для предоставления возможности тем или иным лоббистским бизнес-группам, на которой главенствует чиновник. Ибо сразу возникают проблемы трактовки: что такое минимальная цена, как трактовать цену для различных разновидностей и рецептов приготовления? Поэтому это все называется просто — коррупция», — считает общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что его ведомство намерено рассмотреть предложение участников пивоваренного рынка о введении минимальной розничной цены на пиво. После чего планируется обсудить его с Минфином РФ.

Однако замминистра финансов Илья Трунин заявил, что министерство пока не будет выступать с предложением о вводе таких мер регулирования, потому что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны.

Тем не менее в поддержку идеи высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников. Парламентарий считает правильным введение минимальной розничной цены на пиво, поскольку полагает, что «пиво — это один из видов алкогольной продукции, оно также должно и регулироваться».