Киев, 5 сентября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Митинг защитников животных проходит 5 сентября около здания Верховной рады, сообщают украинские «Вести».

Анатолий Девятов Пикет за права животных

Согласно сообщению, около 30 человек вышли на митинг с требованием поддержать закон №6598. Закон усиливает ответственность за жестокое обращение с животными и защищает права животных. Митингующие держат плакаты «Депутаты, защитите животных», «Украина без живодеров» и другие.

Отмечается, что закон, поддержать который призывают протестующие, запрещает применять для дрессировки животных огонь, острые предметы, голодание, электрошокер. Также закон запрещает публиковать видеозаписи с убийствами животных.

Напомним, ранее в Тернопольской области жители одного из сел обнаружили, что у восьми овец ночью была выпита кровь. Фермеры начали охоту на неизвестного хищника.