Москва, 5 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Уже с середины августа на финансовом рынке в России ходили разговоры о возможном повышении ключевой ставки Центробанка РФ. Поэтому заявление ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной не стало большой неожиданностью для игроков. Дело в том, что на мировых рынках идет массовый исход инвесторов из активов emerging markets — продают акции, облигации, падают валюты этого сегмента. В России этот процесс усиливается ожиданием новых санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Доходности российских облигаций пошли вверх и ушли далеко от ключевой ставки. Вслед за этим процессом на рынке банки начали поднимать ставки по кредитам. ЦБ РФ в этой ситуации, как говорят профессионалы, находился позади рынка. И вот сейчас в Центробанке решили рассмотреть вопрос о повышении ставки.

В общем, ЦБ РФ действует в общемировой парадигме поведения регуляторов в странах с развивающейся экономикой, где всегда повышают ставки во время турбулентности на рынке для уменьшения давления на валюту и торможения оттока капитала. Естественно, при этом рост ставок негативно влияет на экономику — деньги становятся дороже, и это бьет по кредитованию», — пояснил эксперт.

Почему выбрана такая схема работы — трудно сказать. ЦБ ссылается на рост инфляционных настроений. Но, собственно, инфляционные настроения росли по мере снижения рубля к доллару на фоне роста цен на нефть, в чем не в последнюю очередь виноваты операции Минфина по покупке валюты. То есть эту ситуацию финансовые власти смоделировали сами и, судя по последним заявлениям, выбрали традиционный путь выхода — повышение ставки.

«В развитых странах обычно Центробанки действуют по-другому — они начинают снижать ставки и даже переходят к операциям количественного смягчения, что должно стимулировать экономику. В России регуляторы действуют по модели поведения страны третьего мира», — считает Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на X Глобальном форуме «Альянса за финансовую доступность» сделала важное заявление о том, что «появились некоторые факторы», позволяющие ЦБ РФ обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки.

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