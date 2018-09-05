Ярославль, 5 сентября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в проблемах с вывозом мусора обвиняет компании, которые вывозили отходы раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в самой «Хартии».

Yarregion.ru Мусоровоз в Ярославле

В первые дни работы оператора многие ярославцы пожаловались на то, что на контейнерных площадках образовались мусорные завалы.

Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что в последние 2−3 дня августа операторы, которые ранее вывозили коммунальные отходы, просто перестали это делать. Хотя по договорам они должны были до 31 августа включительно оказывать населению эту услугу. То есть наша компания столкнулась с объёмами коммунальных отходов, значительно превышающими нормативы. Кроме как провокацией или саботажем со стороны некоторых, теперь уже бывших, операторов по вывозу мусора, это назвать нельзя», — рассказал директор ООО «Хартия» филиал Ярославский» Виталий Шубин.

Как говорит Шубин, прежние операторы не вывезли мусор и из мусорных камер в домах с мусоропроводом. Мусор из них попал на контейнерные площадки. Между тем в «Хартии» не стали называть конкретные фирмы, которые не вывезли отходы вовремя. Региональный оператор обещает исправить ситуацию — для этого «Хартия» увеличит количество техники и примет на работу новых сотрудников.

«Мы приняли решение усилить штат персонала, автопарк спецтехники и привезли в Ярославскую область дополнительные мусоровозы. Эти издержки компания берет на себя. Нам очень важно навести порядок, чтобы жители региона не испытывали дискомфорт», — сказал Виталий Шубин.

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования говорят о том, что ведут постоянный мониторинг ситуации и указывают «Хартии» на проблемные места.

«Мы ведём контроль за налаживанием логистики транспортировки ТКО регоператором и мерами, предпринимаемыми по устранению возникающих проблем в режиме реального времени с фотофиксацией. В этом вопросе нам помогают профильные службы и жители. Для оперативного устранения возникающих проблем в муниципальных районах работают диспетчерские службы организаций, осуществляющих вывоз ТКО в Ярославской области по договору с единым региональным оператором», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В департаменте призывают жителей области активно включиться в работу по налаживанию деятельности регионального оператора. С вопросами, предложениями и жалобами можно обращаться по телефону горячей линии 8 (4852) 20-85-26 .