Советская Гавань, Хабаровский край, 5 сентября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Тайфун «Джеби» принес разрушения и жертвы на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае. Испытания стихией не выдержали школы в свободных портах Ванино и Советская Гавань. В Советской Гавани рухнула школьная кровля, двух школьниц увезла скорая помощь, в Ванино на женщину упало дерево, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края рухнула школьная кровля

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Во время разгула стихии со здания школы в городе Советская Гавань сорвало кровлю — полностью. Огромное сооружение с высоты рухнуло на землю. При этом пострадали две ученицы. Их увезли на скорой помощи в больницу. Каково их состояние, сейчас неизвестно.

В микрорайоне Окоча вихрь сильно повредил кровлю детского сада.

В Ванино на женщину рухнуло дерево. Подробностей о её состоянии также пока нет.

В Ванино также залило дождем крупнейшую в районе школу — строители не успели завершить ремонт кровли до прихода тайфуна. Пострадали учебные классы, отсырела проводка, но, главное, кровля так и остается «дырявой».

В населенных пунктах побережья Татарского пролива массово повалены деревья, в части домов отсутствует горячее водоснабжение, наблюдались перебои с подачей электричества в дома.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби» натворил больших бед в Японии, там наблюдаются сильные разрушения, есть человеческие жертвы. На Сахалине «Джеби» крушил кровли зданий, рвал провода, оставил без электричества как минимум девять сел, затопил дороги, вынес на трассу придорожный биотуалет, переломал множество рекламных конструкций. В Приморье больших бед «Джеби» не натворил, ограничившись сильными дождями.