Лондон, 5 сентября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь видов птиц вымерли в природе в последние годы, заявила базирующаяся в Кембридже международная организация Birdlife International по итогам исследования, передает телеканал N-TV 5 сентября.

Цитата из м/ф «Рио». Реж. Карлус Салданья. 2011. США Синий ара (Cyanopsitta spixii)

Пять из этих видов обитали в Южной Америке, в том числе попугай синий ара (Cyanopsitta spixii), который стал известен благодаря полнометражному мультфильму «Рио», вышедшему на экраны в 2011 году. В неволе еще содержатся попугаи этого вида, но в живой природе последний раз синий ара встречался орнитологам в конце 2000 года.

Причиной вымирания видов называют вырубку лесов, браконьерство, а также привоз других видов птиц из далеких уголков планеты. По подсчетам ученых, с 1500 года исчезли 187 видов птиц.