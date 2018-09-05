Воронеж, 5 сентября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В Воронеже прекращено громкое уголовное дело о фальсификациях на выборах в Государственную думу в 2016 году. Тогда, как сообщило ИА REGNUM, региональный список партии «Справедливая Россия» от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье (они были приписаны к Воронежской области).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» адвокат Сергей Жеребятьев, следователи СУ СКР по региону не нашли признаков фальсификации в действиях сотрудников избиркома и сочли их технической ошибкой.

По теме: «Это подлог, это чехарда»: глава ЦИК о ситуации в Воронежской области

Ошибка или преступление: Воронежский СКР проверяет облизбирком

Как сообщало ИА REGNUM, лишние голоса, которые получил список «Справедливой России» в регионе, что позволяло получить мандат депутата владельцу Московского индустриального банка Абубакару Арсамакову, были обнаружены через несколько дней после выборов. Через некоторое время пост вынужден был покинуть многолетний председатель областной избирательной комиссии Владимир Селянин. В январе 2017 года следственное управление объявило о возбуждении уголовного дела. За некоторое время до этого прокурор региона Николай Шишкин заявил, что проверка выявила состав преступления в действиях избиркома.

Также читайте: СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области