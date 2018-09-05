Москва, 5 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Армии Донецкой и Луганской народных республик построены по советскому образцу и готовы к обороне. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» 4 сентября во время включения из Донецка.

Росток пробивается сквозь асфальт

«Здесь армия, построенная по советским лекалам, — рассказал он. — Один корпус расположен в ДНР, второй в ЛНР. Проводятся учения в традициях уже российской армии, хотя служат местные. Сегодня — танковый биатлон, 31 танк, выполняют программу стрельб. Постоянно проводятся оперативные тренировки на высоком уровне, командно-штабные учения, ротно-тактические, батальонно-тактические, спецназ занимается. Два батальона специального назначения только здесь, в ДНР, находятся. Один разведывательный, которым командовал Моторола. Это очень сильные подразделения».

Сладков также отметил высокий уровень батальона «Сомали».

"Здесь есть своё Донецкое общевойсковое командное училище. Да, уровень, может, не Вест-Пойнта (военная академия США, — прим. ИА REGNUM ) или Московского ВОКУ, но проходят курсы офицеры, постоянно отвлекаются от боевой деятельности сержанты, проводится учёба. Это даёт свои результаты. Повышается дисциплина. Если раньше вы могли видеть человека в кроссовках и трениках на передовой ещё в Славянске… Откуда название «Сомали»? Когда увидели отряд под командованием Гиви, люди вышли в шортах и майках с автоматами. Все засмеялись: «Вы как сомалийские пираты». Сейчас нет такого», — рассказал военкор.

По свидетельству тележурналиста, изменения затронули все сферы в республиках, в том числе правоохранительные органы, гражданские службы. Армия активно применяет советский опыт, перепечатываются учебники, уставы и инструкции.

Сейчас стороны ведут окопную войну, обустраивают опорные пункты. Фортификации строят в таких количествах, что даже не хватает людей для контроля за ними.

«Если будет обострение — польется кровь рекой», — заявил Александр Сладков. При этом он выразил надежду, что Украина всё же не начнёт полномасштабные военные действия.