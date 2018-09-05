Москва, 5 сентября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Минтрансу следует предпринять меры для увеличения авиасообщения с Дальним Востоком, чтобы восстановить конкуренцию авиакомпаний на этом направлении. Соответствующий запрос в ведомство направил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Прошу вернуть рейсы «Аэрофлота» в необходимом объеме на дальневосточное направление и разработать меры по увеличению доступности и комфортабельности перелетов с Дальнего Востока в другие регионы страны не только через Москву, создать условия для привлечения к работе на данном направлении других авиакомпаний», — отмечает Пинский в запросе.

Депутат направил запрос в Минтранс в связи с информацией о том, что «Аэрофлот» планирует отменить свои рейсы на Дальний Восток, Сахалин и в Приморье и передать их выполнение авиакомпании «Россия».

"Считаю недопустимым сокращение числа авиаперевозчиков в условиях, когда руководство страны как приоритетную задачу определило развитие Дальнего Востока и осуществляет различные программы по усилению привлекательности территории, стимулирующие миграцию населения в регион, увеличение турпотока и инвестиций. Все эти меры бессмысленны, если в регион невозможно комфортно и за доступную цену добраться» — считает Пинский.

По eго словам, приобрести билет эконом-класса в регион по приемлемым ценам сегодня практически невозможно: в свободном доступе чаще всего бывают только билеты в бизнес-класс и с пересадками от 50 до 150 тыс. рублей и более в один конец. Поэтому конкуренция авиаперевозчиков по этому направлению необходима.

Кроме того, напоминает депутат, перелет в ДФО занимает в среднем порядка восьми часов, поэтому необходимо также продумать вопрос комфортного полета как для граждан РФ, так и для туристов.

«Дальневосточники хорошо знают разницу между качеством услуги, которая возможна на борту воздушных судов «России» и «Аэрофлота». Для полетов такой дальности важно все: размер пространства для ног, качество бортового питания, работающая современная мультимедийная система. Чтобы туристы хотели летать в регион, полет не должен быть для них мучительной процедурой, после которой нужно несколько дней для восстановления. Уважения заслуживают и жители региона, вся вина которых в том, что они родились и живут так далеко от других регионов страны», — отметил Пинский.