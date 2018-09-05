Москва, 5 сентября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Москва готовится к большой фотовыставке, посвященной этой дате, все лето в музеях и библиотеках России проходили юбилейные мероприятия, а сотрудники Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева разослали почтовые марки с портретами писателя славистам Европы. Какие мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в ближайшее время, чего большинство еще не знает о «Муму» и как сейчас относятся к Тургеневу в России в интервью ИА REGNUM рассказал директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, заслуженный деятель культуры РФ, Ромуальд Крылов-Иодко.

Из архива ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» Директор ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» Ромуальд Крылов-Иодко

Что нам известно о нем? К сожалению, как правило, это набор определенных штампов: Тургенев написал «Муму» (некоторые читатели вспоминают «Записки охотника» и «Отцы и дети»); долго жил на Западе, любил французскую певицу Полину Виардо.

Однако мало кто знает, что Тургенев, по меткому выражению академика Михаила Павловича Алексеева, был пропагандистом русской литературы на Западе. Как писал один из современников Тургенева, «живя по личным причинам в Париже, Тургенев в то же время служил русским интересам».

Блестящая образованность, неизменная благожелательность, обаяние его личности и таланта привели к тому, что у Тургенева был очень широкий круг общения в Европе, более чем у любого из его современников. Многие из европейских знаменитостей стали его друзьями (Гюстав Флобер, Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Альфонс Доде, Жорж Санд).

Благодаря Тургеневу, европейцы смогли познакомиться с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Вдохновившись творчеством А. С. Пушкина, Проспер Мериме стал изучать русский язык.

Сначала Тургенев сам трудился на ниве переводческой деятельности, так как блестяще знал несколько европейских языков, а потом создал школу переводчиков с русского языка на французский, стал консультировать тех переводчиков, кто не знал быта, традиций, обычаев России. Вместе с тем Тургенев приложил много усилий, чтобы познакомить Россию с культурными достижениями Запада.

Тургенев выступал в роли посредника по разным поводам, обговаривая гонорары литераторам, защищая их авторские права. Эта деятельность еще до конца не изучена, но многое из нее известно. Тургенев делал переводы, редактировал их, писал рекомендательные письма, давал устные и письменные советы, сам писал рецензии и предисловия. Этой работой писатель занимался с начала своей творческой деятельности и до конца жизни. Французский писатель Эрнест Ренан назвал Тургенева «совестью целого народа, пророком великой славянской расы, которой предстоит еще сказать свое слово во всемирной истории».

Мало кто знает и о том, что Тургенев увлекался шахматами, играл блистательно и даже удостоился звания «Рыцарь слона» от своих французских друзей-шахматистов.

Именно поэтому в юбилейный год Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева совместно с Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) РФ и Тургеневским обществом в Москве проводит шахматные турниры. Один из них, «Большие шахматы», прошел в Библиотеке в рамках общегородской акции «Библионочь-2018». В турнире приняли участие как простые любители шахмат, так и известные шахматисты, в том числе старейший гроссмейстер мира Юрий Львович Авербах, с которым сыграл партию министр культуры РФ Владимир Мединский.

Наша библиотека была открыта в 1885 г. в память И. С. Тургенева. С этого момента вся дальнейшая жизнь читальни связана с именем великого писателя. Библиотека собирает коллекцию изданий, связанных с именем Тургенева, формирует библиографическую базу материалов биографии И. С. Тургенева и его творчества, ведет культурно-просветительскую работу по пропаганде тургеневского наследия.

Тургеневский фонд Библиотеки-читальни в настоящее время насчитывает свыше 1500 экземпляров. Это сложившееся более чем за столетие собрание, которое можно квалифицировать как коллекцию — книжный памятник, — и она продолжает пополняться: библиотека стремится максимально полно собирать исследования его жизни и творчества.

Благодаря автоматизированной системе «Абсотек Юникод» сотрудники Библиотеки могут отследить, насколько часто спрашивается читателями то или иное издание. Тургеневская коллекция — не исключение.

Надо отметить, что Тургенев — читаемый автор. Так, за последние три года роман «Отцы и дети» был взят читателями 13 раз (в среднем четыре раза в год). «Первая любовь», «Ася» — девять раз (в среднем три раза в год). «Муму», «Записки охотника» — семь раз (в среднем 2,5 раза в год).

Не залеживаются на полке и научные издания о жизни и творчестве писателя. Лидерами по читательскому спросу являются «Спасский вестник», издаваемый Музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново» и сборник научных трудов под редакцией Н. П. Генераловой и В. А. Лукиной (Институт русской литературы «Пушкинский Дом» РАН) «И. С. Тургенев. Новые исследования и материалы».

Имя Тургенева для нашей Библиотеки свято. В праздновании всех крупных юбилеев писателя (100-летие, 150-летие, 180-летие со дня рождения) она всегда принимала участие. Нынешний 200-летний — не исключение. Из наиболее значимых юбилейных проектов нужно назвать создание электронной «Тургенианы» — библиотеки электронных изданий о жизни и творчестве Тургенева, доступной любому желающему. В создании данного продукта Библиотеке-читальне помогают крупные федеральные библиотеки: ВГБИЛ им. М. М. Рудомино, ГПНТБ, ГПИБ, РГБ. Ряд этих библиотек безвозмездно оцифровали около 140 ценных изданий из коллекции «Тургениана». Работа по созданию электронной библиотеки продолжается.

С 2017 года библиотека работает над созданием библиографического электронного ресурса «Тургенев в XXI веке». Этот ресурс включает в себя документы, изданные в XXI веке, и хранящиеся как в фонде Библиотеки, так и в фондах других библиотек. Ресурс доступен на сайте Библиотеки и состоит из разделов: именной указатель (более 1500 имен авторов статей); указатель произведений Тургенева; указатель диссертаций по тургеневской тематике (400 диссертаций на китайском и большинстве европейских языках); учебные пособия и библиографические ресурсы. За 1,5 года отмечено 14 000 посещений ресурса из 45 стран.

Кроме того, в конце октября в рамках Тургеневского урока, запланированного департаментом образования города Москвы, в библиотеке состоится квест-лабиринт с участием 115 учащихся московских школ и III шахматный турнир «Большие шахматы».

В ноябре состоится международная научная конференция «И. С. Тургенев — наш современник» (совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина и Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля).

Вопрос о Тургеневе и современной России достаточно глубок и сложен, чтобы уложиться в несколько строк статьи. Несколько лет назад, задумываясь над этим вопросом, писатель Виктор Ерофеев написал статью «Несвоевременный Тургенев». Галина Михайловна Ребель, доктор наук, тургеневед организовала в 2018 году в Пермском университете конференцию на тему «Тургенев и либеральная идея в России», участники которой также пытались найти ответ на этот вопрос. Тургенев был очень правдивым человеком, всегда имевшем свою точку зрения на происходящие события. Будучи либералом, Тургенев в то же время никогда не становился сторонником тотальных разрушителей государства. Как отмечал писатель из Орла Валерий Протасов, — Тургенев «умел находить общий язык почти со всеми, по-человечески старался понять и тех, кто импонировал ему мягкостью нрава, интеллигентностью, чуткостью к художественному слову, и тех, кто не вызывал в нем симпатии. Так было и с революционерами, и с консерваторами». Так что, я думаю, что и в наше время Иван Сергеевич был бы одинаково критикуем и левыми, и правыми.