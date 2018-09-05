Челябинск, 5 сентября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В челябинском Катав-Ивановском районе жители сообщают о новых подземных толчках. Очередные произошли уже днём 5 сентября, говорят очевидцы.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение в Крыму. 1927-1928

Напомним, первые толчки были зафиксированы в районе 4:00 по местному времени. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Местами повреждены школы, детские сады и больница.

Землетрясение произошло силой 5,5 балла. Оно затронуло также Башкирию и Свердловскую область. Власти Катав-Ивановского района объявили о режиме ЧС.