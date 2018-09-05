Абакан, 5 сентября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. С начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 38 лесных пожаров на общей площади более 500 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Также, по данным управления, в регионе с начала года произошло 32 пала травы, 61 степной пожар.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии был снят 17 июня 2018 года — в связи с улучшением пожарной обстановки.