Москва, 5 сентября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Знаменитая французская эстрадная исполнительница Мирей Матье заявила, что любовь граждан России вполне заменяет ей российское гражданство. Об этом сообщает 5 сентября ТАСС.

Heinrich Klaffs Мирей Матье

Таким образом Матье прокомментировала вопрос корреспондента, нет ли у нее желания обзавестись российским паспортом.

«Главный и дорогой мне российский паспорт — это любовь российской публики», — подчеркнула француженка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября известная итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить гражданство Российской Федерации. По словам Мути, её дедушка был одним из врачей русского царя, а бабушка была пианисткой.

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