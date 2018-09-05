Ярославль, 5 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области прокомментировали уход генерального директора аэропорта «Туношна» Анатолия Козлова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туношна

Там пояснили, что заявление об увольнении по собственному желанию он написал в августе, оно было рассмотрено и принято Советом директоров предприятия. Свою дальнейшую карьеру Анатолий Козлов продолжит в авиационной отрасли.

«Аэропорт продолжает работу над всеми начатыми проектами. Назначение нового генерального директора аэропорта — вопрос времени. Кандидат должен пройти соответствующую аттестацию и получить одобрение Совета директоров», — говорит и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

В настоящее время обязанности руководителя ярославского воздушного порта исполняет директор по развитию Владимир Любимов.