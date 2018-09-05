Санкт-Петербург, 5 сентября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Если проекты строительства мусоросжигательных заводов на территории Петербурга получат развитие, это надолго заморозит развитие раздельного сбора на городском уровне. Экологические общественные организации возмущены планами Смольного и намерены им до конца противостоять.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

«У Петербурга нет необходимости применять технологии сжигания твердых коммунальных отходов, так как имеются все возможности наладить их раздельный сбор, сортировку и досортировку, утилизацию, компостирование и безопасное размещение «хвостов» на полигонах Ленобласти, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша. — Однако власти города готовы скорее поддержать инвесторов мусоросжигательных заводов, но не развитие отрасли селективного сбора мусора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга могут разрешить строительство двух мусоросжигательных заводов в северной части города — на территории промзоны «Каменка» в Выборгском районе, по соседству с огромными жилыми комплексами.

Наиболее близким к реализации проектом является завод мощностью около 350 тысяч тонн в год, инвестором которого выступает греческий концерн Helector Actor и его российское подразделение ООО «Левашово мусоропереработка проект». Компания с 2009 года строит планы по созданию подобного предприятия на территории «Каменки», и в 2018 году активизировала работу.

В июне 2018 года компания Helector инициировала поездку представителей СМИ и общественности на завод в Штафенхагене (Германия), аналог которого может появиться в Петербурге. Несмотря на общее впечатление о «чистом и светлом» заводе, у экспертов возник ряд вопросов к производству. Но даже если закрыть глаза на спорные моменты, петербургский завод невозможно создать по лекалам, примененным в Германии.

«Система обращения с отходами в Германии опирается на предварительный раздельный сбор отходов самими жителями. Благодаря инфраструктуре, которая позволяет собирать перерабатываемые отходы, 40% от общего числа не попадают в общий мусор на самом начальном этапе, — рассказывает Анна Гаркуша, принимавшая участие в осмотре завода в Штафенхагене. — У нас же пока нет даже намека на системное развитие раздельного сбора отходов на территории города. Это значит, что большая часть полезных ресурсов будет уничтожаться, и к тому же в печь попадут токсичные и медицинские отходы от населения — чего не происходит на предприятии в Германии».

В настоящее время проект планировки промзоны «Каменка» (а вместе с ним и идея строительства мусоросжигательного завода) ждет окончательного утверждения от губернатора города Георгия Полтавченко. До конца 2018 года инвестор должен представить актуальную финансовую модель проекта, после чего градоначальник огласит свое решение.

Сомнений в том, что без громких протестов общественности губернатор легко одобрит проект, у активистов практически нет. Георгий Полтавченко считает, что строительство подобных предприятий не мешает развитию раздельного сбора мусора, которое, по мнению губернатора, происходит в городе.

Как сообщил Полтавченко в ответ на один из запросов общественности, «правительство Петербурга поддерживает организацию раздельного сбора коммунальных отходов», но в то же время в обязательном порядке сортировка мусора в жилых кварталах не производится, поскольку это не предусмотрено федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

Губернатор приводит в пример организованный властями сбор опасных отходов от населения — градусников, батареек, ртутных ламп. Однако это только малая часть процесса раздельного сбора мусора, особенно если учесть, что контейнеры для таких отходов располагаются далеко не на каждой мусорной площадке города.

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«Конечно, батарейки и прочие опасные отходы собирать нужно, — комментирует Анна Гаркуша. — Но не только это помогает снизить класс опасности всех отходов. Вот если собирать отдельно и опасные, и пищевые, и вторсырье — тогда наша цель будет достигнута».

В начале 2018 года Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Им стало городское предприятие по переработке отходов — завод МПБО-2. Городские власти заявляют, что к 2020 году показатели переработки отходов вырастут с 17% до 38%, а до 2030 года весь объем бытовых отходов будет перерабатываться.

Однако с течением времени ситуация практически не меняется. Значит ли это, что правительство Петербурга готовится к рывку — или же попросту не стремится соблюсти поставленные сроки?

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