Москва, 5 сентября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Вопрос о необходимости пересмотреть запрет на рекламу спиртного в СМИ в связи с тем, что реклама качественного алкоголя на здоровье граждан не влияет, до недавнего времени заботивший лишь бизнес, впервые публично прозвучал от представителя власти, считает управляющий директор Moscowine.ru Александр Смыслов.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в интервью ТАСС высказал предложение о необходимости либерализации рекламного законодательства в отношении алкоголя. По его словам, на здоровье граждан реклама качественного алкоголя никак не влияет, а здоровье граждан страдает из-за употребления другой продукции, которая нигде не рекламируется.

Заявление чиновника подтверждают цифры статистики: год спустя после ужесточения 21-й статьи Закона «О рекламе» в России был отмечен 10% рост смертельных случаев от злоупотребления алкоголем, чаще всего контрафактным.

Согласно данным опроса аналитического центра «Левада-центр», проводившегося в 2017 году, лишь 40% граждан России ведут трезвый образ жизни, 38% употребляют алкогольные напитки несколько раз в месяц, а 22% привыкли расслабляться при помощи спиртного еженедельно. Очевидно, что никакие законы и запреты уже не изменят сложившиеся привычки граждан, составляющих, как ни крути, заметное большинство.

Для того чтобы переключить потребителей на более здоровые напитки, необходимо, в первую очередь, чтобы в самом обществе изменились социальные стимулы употребления спиртного, выросло новое поколение с развитой культурой потребления алкогольных напитков и привычкой к здоровому образу жизни. Рекламное воздействие способно лишь повлиять на выбор какой-то конкретной продвигаемой марки из товарной линейки. Пьющий человек в любом случае будет покупать алкоголь, вопрос лишь в том, какой именно.

В настоящее время по законодательству реклама алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 5% в российских СМИ и на других рекламных площадках, включая открытые витрины магазинов и личный транспорт, запрещена. Исключение сделано для российских компаний, производящих вина на территории РФ из отечественных виноматериалов: им разрешено размещать рекламу своей продукции в периодике (кроме первой и последней страницы), а также на телевидении с 23:00 до 7:00. Производители также могут рекламировать безалкогольное пиво.

За шесть лет существования табу на рекламу алкоголя компании не покладая рук ищут и находят возможности законного продвижения продукции среди массовой аудитории. Объединяя свои силы с рестораторами, маркетологи получают практически безграничный простор для рекламного творчества. За счет щедрых контрактов и ретробонусов, получаемых от алкогольных партнеров, заведения приобретают возможность рекламироваться и привлекать к себе новую аудиторию.

Благодаря активному развитию цифровых технологий маркетологи получили широкие возможности для ведения борьбы за внимание потребителей в Интернете. Алкогольные компании создают официальные страницы социальных сетях, где в режиме нон-стоп генерируют контент соответствующей тематики.

Компании, которым удалось сформировать клиентскую базу, активно используют e-mail-маркетинг и пришедшие на смену sms-рассылкам рассылки в мессенджерах. Маркетологи используют этот ресурс для информирования о новинках, формирования лояльности к бренду, формирования уникального имиджа компании и, конечно, как способ привлечь в торговые точки, где опытные продавцы-консультанты приложат все усилия, чтобы гость не ушел без покупки.

Обращаясь к зарубежному опыту, можно сказать, что в Германии, например, трансляция рекламы слабоалкогольных напитков на телевидении, радио и в кинотеатрах разрешена после 18:00, а крепких — после 20:00, вместе с тем по телевидению проводятся пропагандистские программы, рассказывающие о вреде и последствиях пьянства.

Наиболее лояльно к рекламе алкоголя относятся в США. Несколько авторитетных организаций — Государственная торговая комиссия (Federal Trade Commission), Подкомиссия сената США (United States Senate subcommittee), государственный департамент охраны здоровья и человеческих ресурсов (United States Department of Health and Human Services), Техасский университет (University of Texas) провели ряд социологических исследований, изучавших влияния рекламы на злоупотребление алкоголем.

Результатом этих исследований стало заключение, что прямой связи между рекламой алкоголя и его потреблением, а тем более алкоголизмом, не существует. Вино, пиво и другие напитки в США присутствуют в рекламных эфирах и на полосах изданий.

