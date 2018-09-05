Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 49 минут, завершилась со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Christopher Johnson Рафаэль Надаль

В полуфинале турнира Надаль встретится с представителем Аргентины Хуаном Мартином Дель Потро, который обыграл американца Джогна Иснера.

Отметим, что впервые в карьере Надаль выиграл матч основной сетки турнира «Большого шлема», взяв меньше геймов, чем его соперник. В этом матче Надаль выиграл на шесть геймов меньше, чем Тим.

Кроме того, Надаль проиграл сет со счётом 0:6 впервые с 2015 года. Тогда в четвертьфинале Australian Open он потерпел поражение от чеха Томаша Бердыха со счётом 2:6, 0:6, 6:7 (5:7).