Киев, 5 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Рабочие шахты «Нововолынская» уже третьи сутки продолжают акцию протеста в Волынской области, написал 5 сентября глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По его словам, шахтеры пикетируют администрацию предприятия «Волынуголь», требуя выплатить им долги по заработной плате. Волынец отметил, что при поддержке министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в Волынской области «продолжают грабить шахты». Глава НПГУ подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Напомним, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» АлександрВилкул заявил, что общая задолженность по зарплате на Украине по состоянию на 1 августа 2018 года составляет $96 млн.