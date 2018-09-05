Иркутск, 5 сентября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Специалисты Росприроднадзора проверят информацию о разливе нефтепродуктов в районе поселка Листвянка на Байкале, передает 5 сентября телеканал «Вести-Иркутск».

(сс)GDJ Разлив

Отмечается, что на место предполагаемого происшествия уже выехала комиссия ведомства. По сведениям телеканала, ранее отдыхающие в поселке граждане прислали ролик, на котором было запечатлено большое темное пятно на водной поверхности озера. По их словам, след на воде появился после того, как один из круизных теплоходов проводил неподалеку процедуру заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, один из жителей Иркутской области дважды — в 2017 и 2018 году — утопил в озере два легкомоторных самолета. В ходе разбирательства выяснилось, что в обоих случаях у пилота не было прав на управление воздушным судном.

Читайте также: «Байкальский летун» утопил в уникальном озере уже второй самолёт