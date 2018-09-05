Калуга, 5 сентября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В единый день голосования 9 сентября 2018 года в девяти муниципальных районах Калужской области будут открыты 16 избирательных участков, где жители столицы смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комисии Калужской области, дополнительные участки откроют в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхновском районах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, в МФЦ поступило более 10 000 заявлений о включении жителей Москвы в список избирателей по месту нахождения. На выборах столичного мэра также будут использованы три модульных избирательных участка, из которых два расположены в Боровском районе, один — в Жуковском. Данные избирательные участки уже смонтированы, там установлено видеонаблюдение, они оснащены необходимым оборудованием и взяты под охрану полиции. Видеонаблюдение будет организовано и на всех остальных избирательных участках.

По информации УМВД России по Калужской области, в охране порядка в единый день голосования будут задействованы 250 человек из числа сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранников, народных дружинников и представителей казачества. В настоящее время организованы комиссионные обследования избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул важность создания на местах условий для безопасного проведения выборов.

«Прошу органы полиции и Росгвардии 9 сентября взять избирательные участки и прилегающие к ним территории под особый контроль. Все места для голосования должны быть оборудованы работоспособными средствами связи и системами видеонаблюдения. Нужно провести проверку состояния зданий и помещений избирательных комиссий на соответствие требованиям пожарной безопасности и охраны общественного порядка. Совместная работа глав администраций муниципалитетов, сотрудников избирательных комиссий и органов правопорядка должна быть нацелена на проведение прозрачных выборов, соблюдение избирательных стандартов и действующего избирательного законодательства», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили о полной готовности «дачных» участков для голосования на выборах. Также завершился тренинг для общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах. Волонтёров доставят рано утром на участки, где они будут следить за голосованием до завершения подсчёта голосов. После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву.