Москва, 5 сентября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Для голосования на выборах мэра Москвы на загородных избирательных участках в Подмосковье зарегистрировалось около 50 тыс. москвичей. Об этом на итоговом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Сегодня мы не видим проблем, идёт конструктивное взаимодействие нашей администрации, муниципалитетов, областного главка полиции с Московской городской избирательной комиссией», — подчеркнул он.

Председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов отметил, что по состоянию на вечер 2 сентября по системе «Мобильный избиратель» было подано 188 тыс. заявлений. Из них на экстерриториальные «дачные» участки записалось 98 тыс. Внутри Москвы «переписались» 90 тыс. человек.

Заместитель Губернатора Калужской области Геннадий Новосельцев, в свою очередь, сообщил, что в регионе на сегодняшний день открыто 16 избирательных участков. Для голосования на выборах мэра Москвы поступило уже 9,5 тыс. заявлений избирателей.

«Что касается досуга избирателей, то будут организованы ярмарки — эта схема у нас отработана на наших региональных выборах и выборах федерального уровня», — добавил он.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов сообщил, что на избирательных участках в Тульской области по системе «Мобильный избиратель» уже прописались около 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 150 тыс. человек обратились в систему социальной защиты Москвы с просьбой организовать им голосование на выборах мэра 9 сентября на дому. 120 тыс. заявлений уже собрано, свыше 90 тыс. переданы в УИКи.

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