Санкт-Петербург, 5 сентября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. 5 сентября в Николаевском зале Зимнего дворца открывалась для посетителей выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». До этого она демонстрировалась пять месяцев в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия Выставка в Эрмитаже

Собрание Томаса и Дафны Реканати-Каплан является одной из самых значимых частных коллекций голландской живописи. Названа в честь города Лейдена, где родился и работал великий Рембрандт Харменс ван Рейн. До России выставка, составленная из фондов американского миллиардера Томаса Каплана, была представлена в Париже, Пекине и Шанхае.

В Николаевском зале ценители искусства могут увидеть 82 полотна выдающихся голландских живописцев — Рембрандта, Вермеера, Халса, Бола, Флинка и многих других. Эрмитаж, обладающий одним из крупнейших собраний голландской живописи, по согласованию с владельцами, в рамках этой экспозиции выставил картины «Портрет старика» Яна Ливенса, «Старушка у камина» Якоба Врела, «Сарра вводит Агарь к Аврааму» Адриана ван дер Верфа, «Торговка сельдью» Геррита Дау и еще несколько произведений.

Выставка будет открыта до 13 января.