Сочи, Краснодарский край, 5 сентября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Современную марину на 250 яхт, а также центр спортивной рыбалки предложено создать в Сочи. Стратегия развития Лазаревского района до 2030 года была представлена накануне, 4 сентября, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

Как отмечалось, основу экономики района составляет курортная индустрия, а потому именно на ее развитие и сделан упор, в том числе — и на развитие экстремального туризма.

В частности, концепция предусматривает строительство четырехзвездочной гостиницы в Головинке, строительство современной марины на 250 яхт. Также решено построить набережную и парк вдоль реки Шахе и реконструировать железнодорожную платформу. В Якорной щели планируют восстановить санаторий, реконструировать причал и создать центр спортивной рыбалки. Комплексное развитие территории планируется в Дагомысе: речь идет не только о благоустройстве пляжа, создании речной и морской набережных и парковых зон, но и строительстве новых развязок, создание перехватывающей парковки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Краснодарский край посетили 16 млн туристов. В этом году турпоток ожидается еще выше, в том числе за счет чемпионата мира по футболу. Добавим, что с 16 июля на территории региона действует курортный сбор, составляющий 10 рублей в сутки с человека. Деньги будут направлены на инфраструктуру курортных территорий.